 

Гарик Сукачев перепел свой хит в связи с коронавирусом

18.03.2020, 11:08, Новости дня

Музыкант Гарик Сукачев на фоне ситуации с коронавирусом изменил слова своей знаменитой песни про бабушку, которая курит трубку.

На своей странице в Instagram он обратился к подписчикам с призывом чаще мыть руки и пользоваться специальными обеззараживающими средствами из аптек. 

«Моя бабушка моет руки, руки моет бабушка моя. Дорогие друзья, сейчас началась большая эпидемия коронавируса, все вы это знаете, поэтому чаще мойте руки», – посоветовал Сукачев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Берегите бабушек, мойте руки и не паникуйте! Гречки на всех хватит. #гариксукачев #пандемия #моябабушка #коронавирус

Публикация от Гарик Сукачев (@igorsukachev) 17 Мар 2020 в 12:32 PDT

Артист подчеркнул, что пожилые люди находятся в наибольшей опасности во время пандемии коронавируса. Сукачев призвал заботиться о своих бабушках и дедушках. 

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева оценила способность «звездочки» побороть коронавирус. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Молодой племянник Рамзана Кадырова возглавил Совбез Чечни

17.03 / Бордели закрыты, в пабы лучше не ходить

27.02 / Жителю Новосибирска вынесли приговор за убийство собаки

08.02 / В Казахстане в ходе массовых беспорядков погибли 8 человек

10.03 / Обозреватель Forbes – участие в параде Победы стало для Запада дилеммой

04.03 / Украина и США обсудили планы «убийства» «Северного потока – 2»

05.02 / В 2019 году Санкт-Петербург посетили 10,4 млн туристов

07.02 / Эксперт объяснил, почему Греция вспомнила об общей вере с Россией

19.02 / Льюис Капальди прокомментировал свое странное поведение на Brit Awards 2020

09.02 / В Запорожской области в пруду утонули трое детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска