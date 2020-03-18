Гарик Сукачев перепел свой хит в связи с коронавирусом

18.03.2020, 11:08, Новости дня

Музыкант Гарик Сукачев на фоне ситуации с коронавирусом изменил слова своей знаменитой песни про бабушку, которая курит трубку.

На своей странице в Instagram он обратился к подписчикам с призывом чаще мыть руки и пользоваться специальными обеззараживающими средствами из аптек.

«Моя бабушка моет руки, руки моет бабушка моя. Дорогие друзья, сейчас началась большая эпидемия коронавируса, все вы это знаете, поэтому чаще мойте руки», – посоветовал Сукачев.

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Берегите бабушек, мойте руки и не паникуйте! Гречки на всех хватит. #гариксукачев #пандемия #моябабушка #коронавирус

Публикация от Гарик Сукачев (@igorsukachev) 17 Мар 2020 в 12:32 PDT

Артист подчеркнул, что пожилые люди находятся в наибольшей опасности во время пандемии коронавируса. Сукачев призвал заботиться о своих бабушках и дедушках.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева оценила способность «звездочки» побороть коронавирус.