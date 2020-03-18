 

ФСБ обезвредила подпольную сеть оружейников в 16 регионах России

18.03.2020, 11:08, Новости дня

ФСБ выявила крупную подпольную сеть оружейников, действовавших в 16 регионах страны, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД РФ пресечена преступная деятельность жителей Коми, Крыма, Якутии, Забайкальского, Хабаровского краев, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской и Челябинской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

«В результате проведенных по местам проживания и работы нелегальных оружейников оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 193 единицы огнестрельного оружия: 4 пулемета (РПК, MG, ZB-30), 11 автоматов (АК-74, АКМС, АКС-74У), 7 пистолетов-пулеметов (ППШ, ППС, Thompson, МР-38, МР-40, М-56), 92 винтовки, карабина и ружья (СВД, Мосина, ТОЗ, Mauser, CZ), 79 пистолетов и револьверов (АПС, ПЯ, ПСМ, ПМ, ТТ, Glock, Luger, Walther, Beretta, Colt, Наган), а также 2 гранатомета РПГ-18, 13 ручных осколочных гранат («Ф-1», РГД-5, РГН, РКГ), около 8 тыс. патронов различного калибра, 16 взрывателей различных модификаций, свыше 7 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), два приспособления для бесшумной стрельбы, основные части оружия (стволы, затворы, барабаны), комплектующие (пули, гильзы, капсюли) и оборудование для изготовления боеприпасов», – сообщили в ФСБ.

Прекращена деятельность 10 подпольных мастерских по модернизации оружия.

«Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются», – отметили в ЦОС.

12 марта ФСБ изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Экранизация творчества королевы детективов – теперь и на ShowJet.ru

10.02 / Тополиный пух, жара, инсульт: рыжий из Иванушек рекламирует тонометры?

13.02 / Россиян захотели штрафовать за дневной шум

11.03 / Путин заявил о желании США держать Украину под контролем на деньги России

19.02 / Самолет рейсом Новосибирск – Москва экстренно сел в Тюмени

10.02 / В США показали фильм о планировании украинского Майдана Байденом и Обамой

24.02 / В Госпогранслужбе рассказали, как будут проверять на коронавирус прибывающих из Италии

14.03 / В Италии за последние сутки от коронавируса скончалось рекордное количество людей. Средний возраст умерших – 80 лет

06.02 / «Союз МС-13» начал возвращение на Землю

05.02 / Девочка в Москве порезала ножом отчима

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска