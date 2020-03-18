Актриса Аманда Байнс впервые станет матерью

18.03.2020, 11:06, Разное

О радостной новости в жизни Аманды Байнс и ее жениха Пола Майкла изданию E! News сообщил близкий к возлюбленным анонимный источник. Впоследствии и сама актриса выложила на своей страничке снимок УЗИ, подписав его “Ребенок на борту”, но затем быстро удалила его. Анонимный же благожелатель говорит прессе следующее:

Она действительно ждет ребенка. Но срок еще очень и очень ранний. Ее родители уже тоже в курсе.

Возможно, удаление снимка УЗИ связано как раз с опасениями актрисы по поводу раннего срока. Жизнь Байнс в последние годы полнилась не столько взлетами, сколько разнообразными падениями и разочарованиями. После съемок в картине с Эммой Стоун “Отличница легкого поведения” (2010) она надолго пропала с радаров и, как потом выяснилось, лечилась от биполярного расстройства. А также – в самые темные периоды принимала немало запрещенных препаратов, постоянно пыталась похудеть, рассорилась с большим количеством своих друзей и была уже не в состоянии заниматься профессией. Об этих тяжелых годах, а также о приеме психотропных веществ сама актриса в прошлом году рассказала в интервью изданию Paper:

Многие девушки принимали эти таблетки тогда, чтобы оставаться худыми. Я помню, как снималась в “Безбрачной неделе” и бесконечно жевала их в трейлере, потому что думала: с ними я выгляжу лучше. Вместе с тем я не могла сосредоточиться на своих диалогах, я обращала внимание только на то, как выглядит мое тело на экране. Я смотрела на руки, которые были на первом плане, и думала: они выглядят такими толстыми. “О Боже, как ужасно я выгляжу!” – вот все, что было у меня в голове. Я погрузилась в глубокую депрессию, которая длилась около 6 месяцев. Мне не нравилось в себе все, я ненавидела свою внешность. Я ушла с площадки, хотя тогда ходили слухи, что меня уволили, но на самом деле я просто поняла, что веду себя непрофессионально и оставила их.

Аманда Байнс

К 2019 году после долгого проживания в Доме для трезвенников Аманда вернулась к нормальной жизни. И хотя пока не начала снова сниматься в кино, недавно окончила школу дизайна одежды. Позитивные перемены в ее жизни многие также связывают со знакомством с Полом Майклом – бойфрендом, о существовании которого до этого года никто даже не подозревал. По сообщениям издания People, они познакомились в конце 2019 года. Под действием захлестнувших ее чувств Аманда даже покрасила волосы в черный цвет, сделала в носу пирсинг, а на лице набила татуировку в виде сердца.

14 февраля пара объявила о помолвке: тогда Аманда написала в Instagram – “Помолвлена с любовью всей моей жизни” – а после наконец показала подписчикам своего возлюбленного. По словам все тех же анонимов, вскоре после этого заявления помолвку они отменили – а затем вновь возобновили отношения. Впоследствии Пол в интервью изданию Page Six объяснил эту ситуацию:

Несмотря на ее тревожность и все пережитое, Аманда чувствует себя прекрасно. Что же касается расставания – оба наши аккаунта в Instagram были взломаны и кто-то отправил всем личные сообщения о том, что мы расстались. Хотя это совсем не так – просто мы не могли залогиниться обратно и опровергнуть это.

Аманда Байнс и Пол МайклОстается надеяться, что радостная новость о ребенке – не очередна шутка от хакеров и недоброжелателей актрисы – и что ее помолвка с Полом в итоге приведет к свадьбе.