Вышла новая версия смартфона Huawei Nova 5z

18.03.2020, 11:05, Новости дня

Китайская компания Huawei стартует продажи нового смартфона Huawei Nova 5z, который станет возможным приобрести в модификации с 6 гигабайтами ОЗУ.

Вместе с тем устройство также имеет 64 гигабайта постоянной памяти, тогда как ценник аппарата составляет 195 долларов. В свою очередь, модель обладает внушительными размерами, о чем свидетельствует 6,26-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Основная камера имеет четыре объектива с главным датчиком 48 мегапикселей.

Фронтальная камера ограничена на 32 мегапикселя единственным модулем. За производительность аппарат отвечает чип Kirin 810. Смартфон получит батарею на 4000 мАч. Устройство поддерживает опцию быстрой зарядки с мощностью 20 Вт. Еще в начале текущего года первая версия смартфона продавалась за 245 долларов.