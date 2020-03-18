Вышла новая версия смартфона Huawei Nova 5z

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18.03.2020, 11:05, Новости дня

Китайская компания Huawei  стартует продажи нового смартфона Huawei Nova 5z, который станет возможным приобрести в модификации с 6 гигабайтами ОЗУ.

Вместе с тем устройство также имеет  64 гигабайта постоянной памяти, тогда как ценник аппарата составляет 195 долларов. В свою очередь, модель обладает внушительными размерами, о чем свидетельствует 6,26-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Основная камера имеет четыре объектива с главным датчиком 48 мегапикселей.

Фронтальная камера ограничена на 32 мегапикселя единственным модулем. За производительность аппарат отвечает чип Kirin 810. Смартфон получит батарею на 4000 мАч. Устройство поддерживает опцию быстрой зарядки с мощностью 20 Вт. Еще в начале текущего года первая версия смартфона продавалась за 245 долларов.



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