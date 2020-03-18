 

Новый смартфон Realme 6i представили российским геймерам

18.03.2020, 11:05, Новости дня

Китайская компания Realme анонсировала скорый старт продаж нового смартфона Realme 6i, который относится к игровому сегменту рынка.

Вместе с тем достоинством техники окажется доступный ценник, который не превышает 200 долларов. Некоторые инсайдеры прогнозируют, что приобрести модель Realme 6i можно будет за 180 долларов. За производительность нового смартфона отвечает мощный восьмиядерный процессор Helio с 4 гигабайтами оперативной памяти в топовом исполнении. Размер постоянной памяти гаджета составит от 64 до 128 гигабайт.

Кроме того, новый аппарат получил батарею на 5000 мАч, а также быструю зарядку на 18 Вт. Аппарат имеет сканер отпечатков пальцев, а также основную камеру на 4 модуля с главным сенсором 48 мегапикселей.



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