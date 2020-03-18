Эпидемия коронавируса – во всех 50 штатах
18.03.2020, 11:05, Новости дня
Эпидемия коронавируса охватила все 50 американских штатов, сообщают СМИ, а количество умерших от болезни превысило 100.
Во вторник вечером Западная Вирджиния стала последним, 50-м штатом, который сообщил о подтвержденном случае инфицирования.
Общее число инфицированных в США во вторник выросло до 6400.
Сотни людей ежедневно узнают о своем заболевании. В понедельник и вторник было поставлено более 800 диагнозов на фоне расширения возможностей для проведения тестирования и распространения вируса.
Около половины всех смертей от коронавируса приходится на штат Вашингтон.
Из них не менее 30 связаны с домом престарелых в пригороде Сиэтла Киркленде. Кроме того, в Вашингтоне скончались пациенты еще двух лечебных учреждений длительного пребывания.
Аналогичные случаи зафиксированы в Канзасе и Южной Каролине, что подчеркивает повышенные риски для пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями.
Большинству умерших от вируса было за 60, а некторым за 90. Однако умирали и более молодые пациенты, включая работника исправительного учреждения в Нью-Йорке, которому было за 50, и мужчину в районе Сиэтла, которому было за 40.
Администрация Дональда Трампа во вторник потребовала принятия законопроекта о стимулирующих мерах объемом 1 триллион долларов, которые, возможно, будут включать прямые выплаты американцам в размере 1000 долларов, чтобы смягчить экономические последствия вспышки коронавируса.
Около 6,7 миллиона жителей района залива Сан-Франциско получили распоряжение оставаться дома до 7 апреля за исключением случаев крайней необходимости.
Заведения общественного питания, бары, спортзалы и другие бизнесы, чья работа не признана критически важной, закрыты. В то же время пункты выдачи марихуаны продолжат работу, поскольку органы здравоохранения отнесли каннабис к «жизненно важным препаратам».
«Это похоже на жизнь в "Сумеречной зоне", – сказал 36-летний Роуэн Оуэйк во время пробежки по парку Пресидио в Сан-Франциско. – Чувствуешь, как тревога витает в воздухе».
Кентукки и Иллинойс сообщили о первых случаях смерти от коронавируса, доведя число жертв по всей стране по меньшей мере до 108.
Власти сообщили об инфицировании 22 обитателей дома престарелых в пригороде Чикаго.
Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи закрыл торговые центры, в которых магазины располагаются под одной крышей. Тем временем рекордное число заявок на получение пособия по безработице обрушило компьютерные системы штата.
Крупнейший торговый центр в стране, Mall of America в Миннесоте, сообщил о предстоящем закрытии.
В Канзасе закрыты школы до конца учебного года. В Калифорнии закрылись почти все государственные школы. Губернатор Гейвин Ньюсом предположил, что если кто-то из 6,1 миллиона учащихся вернется в классы до лета, то их число будет очень небольшим.
Заместителям шерифа в округе Лос-Анджелес предписано чаще выписывать правонарушителям повестки в суды и реже прибегать к арестам, чтобы свести наполняемость тюрем к минимуму.
Губернатор Огайо Майк Девайн распорядился отложить плановые хирургические операции, чтобы высвободить места в больницах.
Губернатор Невады Стив Сисолак приказал закрыть все казино и другой не критически важный бизнес на 30 дней начиная со среды. Под это распоряжение подпадут все бары, спортивные залы, салоны красоты, парикмахерские, торговые центры и рестораны, которые не работают на вынос или не осуществляют доставку.
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Русская служба «Голоса Америки»
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