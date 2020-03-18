Владимир Путин отнес к среднему классу всех, кто получает более 17 тысяч рублей в месяц или 70 процентов населения. Но это не так

18.03.2020, 11:04, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что более 70% граждан России относятся к среднему классу, так как имеют доход более 17 тысяч рублей в месяц (226 долларов США). Это, по его словам, гораздо выше МРОТ, который составлял в 2019 году 11,28 тысяч рублей (около 150 долларов США).

– У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70 процентов, — заявил Путин.

– Вы знаете, что такое средний класс? Если Вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединённых Штатах, то это не соответствует действительности, — заявил он. — Средний класс в каждой стране разный. У нас МРОТ 11280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше.

Когда журналист Андрей Ванденко заметил, что с такими доходами это “не средний, а посредственный класс”, Путин ответил: “Ну знаете, ведь мы должны исходить из реалий”.

Отметим, по оценке Всемирного банка, российский средний класс определяется как домохозяйства, чей уровень потребления (фактические расходы на одного человека в семье) в полтора раза превышает уровень национальной шкалы бедности (доходы ниже прожиточного минимума из которых рассчитывается МРОТ).

То есть, по логике президента России, к среднему классу относятся все у кого есть 27 кв. метров жилой площади и кто может себе позволить три раза в день прокатится в общественном транспорте (без пересадок).

В мировой экономической науке средним классом называют социальную группу, которая в имеет а) устойчивые доходы, б) достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей.

Согласно отчёту “Global Wealth Report 2015” швейцарского банка Credit Suisse, критерием принадлежности к среднему классу в мире являются свободные располагаемые финансовые средства (годовой доход) на 1 взрослого человека от минимум $10 тысяч до $100 тысяч (отличается в разных странах). Для России называлась цифра по нижней ставке: от $15 до $18 тыс. в год (в разные годы в зависимости от курса валюты).

Таким образом, определение, которое дал президент среднему классу в России никоим образом не соответствует тому, что принято в экономической науке.

По данным доклада Высшей школы экономики “Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика”, реальный средний класс в России составляет всего 7% населения, или немногим более 10 миллионов человек — то есть на порядок меньше, чем назвал Владимир Путин. К “расширенному” среднему классу исследователи отнесли около 38% населения страны — это также вдвое меньше, чем назвал российский президент. Но для попадания в эту группу, по данным исследователей, нужно было иметь доход всего лишь 125% от медианы денежных доходов (сейчас медиана – около 18,8 тысяч рублей в месяц в среднем по стране), а не просто выше МРОТ.