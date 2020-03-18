В Казахстане число заболевших коронавирусом выросло до 35

18.03.2020, 11:04, Новости дня

Министерство здравоохранения Казахстана сообщает о двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Алматы. По состоянию на 18 марта в стране подтверждено 35 случаев заражения COVID-19: 17 – в Алматы, 18 – в Нур-Султане.

Накануне число заболевших выросло более чем в три раза, несмотря на то, что с 16 марта в Казахстане закрыты все школы и запрещено проведение спортивных соревнований, концертов, выставок и других массовых мероприятий.

С полуночи 19 марта в двух крупнейших городах страны – Нур-Султане и Алматы – будет введен режим ЧП, такое решение приняла Государственная комиссия по обеспечению режима ЧП при президенте Казахстана. Будет ограничен въезд и выезд людей из городов, а внутри будет ограничено передвижение людей и движение транспортных средств. На въезде в Алматы, по словам мэра города, установят 27 блокпостов с СОБРом и бойцами Нацгвардии, которые будут блокировать движение.

Генеральная прокуратура Казахстана уже предупредила граждан об ответственности за несоблюдение ограничительных мер.

“Установлен ряд мер и временных ограничений. Их невыполнение влечет административную ответственность”, – сообщил заместитель генерального прокурора Булат Дембаев. За нарушение административной статьи “Нарушение режима чрезвычайного положения” в Казахстане предусмотрено предупреждение либо штраф в размере около 26,5 тысячи тенге (около $60) или арест до 15 суток.

Депутаты Мажилиса (парламента) тем временем пришли на пленарное заседание в масках. Из-за введенного карантина с сегодняшнего дня 70% сотрудников аппарата переведены на режим удаленной работы, оставшаяся часть парламентариев переходит на сокращенный режим работы.

Находиться в здании Мажилиса депутатам рекомендуется только в дни проведения пленарных заседаний, а также заседаний комитетов и рабочих групп по законопроектам.

Парламентские слушания и правительственные часы переносятся на более поздний срок. Также вводится ограничение на проведение в здании Мажилиса совещаний, рабочих встреч и приема граждан.

“Такой у нас будет режим работы до особых распоряжений. Это не повод расслабляться, потому что и темпы, и качество законотворческой работы не должны снижаться, не должны пострадать”, – подчеркнул спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.