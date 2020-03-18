В декларации нового министра экономики Украины указана только квартира

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18.03.2020, 11:04, Новости дня

У нового министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко нет никакой собственности, кроме квартиры. Об этом свидетельствует его декларация кандидата на должность, опубликованная 17 марта.

В документе сказано, что семья Петрашко состоит из жены и двух сыновей, а из собственности, которую необходимо внести в декларацию, у него только квартира в Киеве площадью 90 м². Министр указал, что право на недвижимость он получил осенью 2004 года.

Остальные графы, в том числе “транспортные средства”, “денежные активы” и “нематериальные активы” – не заполнены.

Заместитель генерального директора агрохолдинга “Укрлендфарминг” (входит в бизнес-группу Олега Бахматюка) Игорь Петрашко назначен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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