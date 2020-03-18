Степанов сообщил, что купил в Одесскую инфекционную больницу аппарат искусственной вентиляции легких

18.03.2020, 11:04, Новости дня

Экс-председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов сообщил 17 марта в своем Facebook, что купил для Одесской инфекционной больницы аппарат искусственной вентиляции легких.

“Друзья, удалось найти аппарат искусственной вентиляции легких SV Aura Profi. Это были самые сложные поиски в моей жизни. Аппарат уже передал в Одесскую инфекционную больницу. Со средствами индивидуальной защиты ситуация еще сложнее. Ищем, собираем по крупицам. Впервые хочу воспользоваться силой Facebook. Друзья, не проходим мимо. Просьба ко всем, у кого есть финансовая возможность или выход на производителей или поставщиков, присоединяйтесь. Давайте помогать друг другу. Спасти ситуацию сможем только вместе”, – призвал он.

14 марта Степанов заявил, что власти Украины срочно должны заняться спасением экономики, иначе “одних коронавирус убьет, а других оставит без работы и средств для выживания”.

Друзья, удалось найти аппарат искусственной вентиляции легких SV Aura Profi. Это были самые сложные поиски в моей… Posted by Максим Степанов on Teisipäev, 17. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 976 человек в более чем 150 странах, 7529 человек скончались.

В Украине по состоянию на 17 марта было подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще 12 лечатся.