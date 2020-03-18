Озвучено последнее желание Эдуарда Лимонова

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18.03.2020, 11:03, Новости дня

Также озвучена официальная причина смерти писателя.

Церемония прощания и похороны Эдуарда Лимонова будут закрытыми для общественности и СМИ. Об этом заявили в «Другой России».

Утверждается, что это стало последним желанием 77-летнего писателя. Представители движения также подтвердили, что официальная причина смерти писателя — онкология.

В 2018 году Лимонов в интервью Юрию Дудю предположил, что через 50 лет в России будет «много крови». Он также заявил, что день его смерти обернется национальным трауром.

Эдуард Лимонов умер накануне в возрасте 77 лет. Как сообщили представители политика, Эдуард Лимонов боролся с онкологией, а причиной смерти стало осложнение после операций.

Среди самых известных произведений Эдуарда Лимонова — «Это я — Эдичка», «Дневник неудачника», харьковская трилогия «Подросток Савенко», «Молодой негодяй» и «У нас была великая эпоха».



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