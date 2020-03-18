Впервые с 2016 года! Доллар взлетел выше 79 рублей, евро — до 85

18.03.2020, 11:02, Новости дня

Нефть продолжает дешеветь на глазах.

Сразу после открытия торгов на Московской бирже доллар ненадолго преодолел отметку в 79 рублей впервые с 12 февраля 2016 года. После этого скачка он практически сразу опустился до 77 рублей.

К 10.39 мск евро поднялся выше 85 рублей. В то же время нефть Brent продолжает дешеветь на глазах: сейчас она торгуется по цене в $28,3 за баррель.

Индекс Московской биржи к моменту публикации упал на 1,3% до 2195,5 пункта. Индекс РТС опустился сразу на 3,8% до 899,2 пункта. Акции российских компаний дешевеют.

Падение цен на нефть и обвал рубля происходят на фоне двух факторов: замедления производства из-за пандемии коронавируса и политики стран Персидского залива, сбивающих стоимость энергоносителя после выхода России из ОПЕК+. Ранее уже сообщалось, сколько денег потеряет Россия из-за крушения котировок на нефть стоимости нефти.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф рассказал о России при нефти по $20 и долларе по 100.