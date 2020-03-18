Россия предложила Белоруссии объединить суды, налоговую службу и таможню

18.03.2020, 11:02, Новости дня

В настоящее время переговоры по интеграции «поставлены на паузу», сообщили те, кто принимал участие в переговорном процессе.

Стало, наконец, известно, что содержалось в «дорожной карте», которую предлагала РФ Белоруссии во время обсуждения углубленной интеграции. Прежде всего планировалось начать совместную работу над формированием межнациональных органов. Их предполагалось создать 12, сообщает сегодня РБК со ссылкой на свои источники, принимавшие участие в переговорном процессе. Речь, в частности, идет о центре, который разработал бы процедуру введения единой валюты, счетной палате, а также суде, наделенном правом вершить правосудие в Союзном государстве. Помимо этого в качестве межнациональных ведомств рассматривались таможня, органы – по учету собственности, налоговый и антимонопольный. Должен был быть сформирован и единый регулятор в области транспорта, сельского хозяйства, связи, рынков энергоносителей.

При этом Москва не настаивала на немедленном формировании всех этих органов. Для каждого предлагалось разработать свою «дорожную карту» в отдельности.

Также «дорожные карты» предполагалось разработать и по совместным стратегическим вопросам двух стран, а именно, в обороне, общего банка данных МВД и спецслужб. Для последнего планировалось провести большую работу по унификации законодательной системы России и Белоруссии.В настоящее время переговоры по интеграции «поставлены на паузу», прокомментировали источники.

Примечательно, что всего год назад в Госдуме говорили о том, что интеграция двух государств дает возможность говорить о создании единой валюты.

Фото: РИА Новости