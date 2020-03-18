Мать женщины, умершей в Черновцах от коронавируса: Мою дочь можно было спасти, если бы в полном объеме была оказана помощь

18.03.2020, 10:56, Новости дня

Медики могли спасти 33-летнюю женщину, которая умерла в Черновцах и была инфицирована коронавирусом, заявила ее мать Людмила Пацалюк. Ее письмо разместил 17 марта канал “Перший Буковинський”.

Приводим текст полностью:

“Татьяне было 33… Без мамы осталось двое детей… Я считаю, что мою дочь можно было спасти, если бы вовремя и в полном объеме была оказана первая помощь…

У нее была сопутствующая неврологическая патология – опухоль возле центрального ствола головного мозга (кавернозная ангиома продолговатого мозга). В октябре 2016 года ее прооперировали в Киеве успешно, в последнее время чувствовала себя нормально.

7 марта у Татьяны поднялась температура. Она думала, что это обычное ОРВИ. Два дня не проходило, и они вызвали из Вашковцев врача. Проконсультировавшись, назначили антибиотики, стало опять хуже. 13 марта поехала в Вашковцы, сделала снимок – там двусторонняя пневмония. Понимая с мужем, что автомобиль “скорой” в их селе скоро распадется, поехали сразу же в областную больницу сами вечером в пятницу, 13 марта. В отделении пульмонологии на них вызверились, мол, почему пришли без направления. Послушали и сказали, что хрипов нет, а на снимке – все хорошо.

Следовательно, на приемном их никуда не направили больше, и они поехали домой. У покойной было фармацевтическое образование, она понимала, что ее состояние начало ухудшаться. Поэтому решила перейти на более сильный антибиотик. Однако ночью начала задыхаться, и утром 14 марта в субботу ей вызвали сельскую “скорую”.

Эта “скорая” еле доехала до Черновцов, поскольку она неделю на ремонте, а неделю работает. Сразу же Татьяну направили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Девушка из приемного покоя шла туда пешком, потому что кресла-каталки не нашли. Подключили систему. Позже у нее начался судорожный приступ – из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи и интоксикации организма.

Возможно, врачи не обратили внимание, что при удалении опухоли ей капали сильные антибиотики, и организм имеет резистентность к слабым. В инфекционном отделении состояние ухудшалось. Интоксикация и постоянная субфибрильная температура вызвали судороги. Женщина потеряла сознание в понедельник около 17.00. Кнопки вызова в боксах не работают, и кто знает, сколько она там лежала, пока ее нашли.

Реанимационные мероприятия результата уже не дали – в 19.20 Татьяны не стало…

Врачи поставили диагноз – эпилептический приступ, которого у нее в жизни ни разу не было. Нам известно, что врачи не могли найти вен – поэтому не докапывали растворы, потому что игла выходила из вены. Почему-то не делали венорезекцию (вывод вены под ключицу), чтобы полноценно провести дезинтоксикационную и антибактериальную терапию, как и рекомендовано при вирусных пневмониях”.

Жительница Черновицкой области скончалась в Черновцах 16 марта.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на вечер 17 марта в мире коронавирусной инфекцией уже заразились 184 976 человек в 159 странах. Число летальных случаев достигло 7529.