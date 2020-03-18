 

Ройзман о Москве: Блинами жопу вытирают

18.03.2020, 10:56, Новости дня

Бывший мэр российского Екатеринбурга Евгений Ройзман в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону согласился с мнением, что Москва “живет в роскоши”.

“Есть замечательная русская пословица: “Блинами жопу вытирают”, – сказал Ройзман.

Санкт-Петербург, по его словам, живет “похуже, но достойно”.

Ройзман отметил, что Екатеринбург “благополучнее” Санкт-Пеетрбурга в плане средней зарплаты – порядка 48 тыс. руб. (около 18 тыс. грн).

Экс-мэр рассказал, что живет в Екатеринбурге.

“Я люблю Москву, бываю там. Вообще я Россию люблю, люблю ездить, и в ней много интересного. Но Россия выстроена так, что все сосредоточено в Москве. С другой стороны, развитие интернета сейчас немножечко децентрализовало ситуацию”, – объяснил Ройзман.

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман: Я действительно играл в карты, воровал, обманывал и ходил с ножом. Отсидел три года. Полный текст интервью

Ройзман в 2003–2007 годах был депутатом Государственной думы РФ. С 2013-го по 2018 год был мэром Екатеринбурга.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Путин назначил нового посла в Венесуэле

13.02 / Саудовская Аравия откроет консульство в Казани

04.03 / В Белоруссии подтвержден четвертый случай коронавируса

18.02 / США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой

14.02 / В Подмосковье поймали финансиста ИГ

06.02 / Мнения: Демократия превращается в пародию

12.02 / Лица новые, тезисы старые: Киев высказался по Крыму и Донбассу

07.03 / Пентагон собрался поставить Украине РЛС и патрульные катера

10.03 / В Госдуме объяснили важность поправки к Конституции об ответственном отношении к животным

26.02 / Гончарук: С 1 июля правительство будет работать иначе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска