Москва предлагала Минску создать единую налоговую, таможню и суд

18.03.2020, 10:53, Новости дня

В ходе переговоров об интеграции РФ и Белоруссии Москва предложила создать 12 наднациональных органов, в том числе единый эмиссионный центр, счетную палату, суд Союзного государства и единый таможенный орган, пишут СМИ.

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов, в частности – единый эмиссионный центр, подразумевающий введение единой валюты, счетная палата и суд Союзного государства, единый таможенный орган, единый орган по учету собственности Союзного государства, единые налоговый и антимонопольный органы, передает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Также предлагалось создать единые регуляторы по следующим направлениям: в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии.

Создание данных органов оговаривается в последней, так называемой 31-й «дорожной карте» по интеграции двух стран. При этом речь не идет о том, чтобы сразу сформировать эти органы – предлагается разработать «дорожные карты» по их созданию. Сроки создания при этом не называются.

Кроме того, в документе идет речь о разработке «дорожных карт», касающихся совместной стратегии РФ и Белоруссии в сфере обороны, создания общих банков данных правоохранительных органов, унификации законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных структур и спецслужб.

Однако летом-осенью 2019 года президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились сосредоточиться на обсуждении 30 «карт», принять их пакетом, а уже после, возможно, вернуться к проработке 31-й «карты», рассказал другой источник, знакомый с ходом переговоров об интеграции.

В данный момент эти планы поставлены на паузу по инициативе Минска.

Ранее глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что Минск не видит смысла работать с Москвой по углублению интеграции, пока не решены вопросы поставок нефти.

Затем премьер Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти.