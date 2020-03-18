По факту нападения на российское посольство в Киеве возбуждено дело

18.03.2020, 10:53, Новости дня

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения радикалов на российское посольство в Киеве 14 марта, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 360 и ст. 329 УК РФ («Нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой и надругательство над государственным флагом РФ»), сообщается на сайте СК.

Отмечается, что согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях государство пребывания обязано предпринимать все необходимые меры для защиты помещений диппредставительства от вторжения.

При этом Нацполиция Украины сообщила, что в ходе прошедшего 14 марта в Киеве марша нарушений общественного порядка допущено не было.

«Отрицание украинской стороной очевидных фактов дает основания Следственному комитету РФ использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине», – отметили в СК.

Напомним, 14 марта украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства РФ в Киеве. Выпущенная ракета попала в крышу посольства.

Россия направила Украине ноту протеста из-за нападения радикалов на посольство.