В Узбекистане увеличили срок заключения Гульнаре Каримовой

18.03.2020, 10:53, Новости дня

Ташкентский горсуд по уголовным делам увеличил срок тюремного заключения старшей дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела, сообщила пресс-служба Верховного суда.

В настоящее время в отношении Каримовой возбуждено еще несколько уголовных дел, в том числе ее обвиняют в хищениях и нанесении ущерба государству. 18 марта в Ташкентском городском суде по уголовным делам завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Гульнары Каримовой и членов организованной ей преступной группы.

«Приговором суда Г. Каримовой назначено наказание в виде 13 лет четырех месяцев лишения свободы. Исходя из норм уголовного законодательства и в соответствии с совокупностью наказаний, назначенных по нескольким преступлениям и приговорам, судом определено исчисление настоящего срока наказания с 21 августа 2015 года», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

Напомним, в июле 2017 года дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой было предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

18 декабря 2017 года Гульнара Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы. Впоследствии, по соображениям гуманности и принимая во внимание обязательства осужденной по возвращению нажитых преступным путем средств, суд заменил ранее назначенное наказание на ограничение свободы на срок пять лет.

В феврале Каримова предложила 686 млн долларов в обмен на свободу.