Оперштаб уточнил число заболевших коронавирусом в больнице в Коммунарке

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18.03.2020, 10:51, Новости дня

В московской больнице в Коммунарке находятся более 400 человек, у 37 из них подтвержден коронавирус. При этом ни у одного нет тяжелой формы заболевания, информирует оперативный штаб по заболеванию.

«Сейчас в больнице находятся 408 человек, из них 37 – с подтвержденным диагнозом «коронавирус», – приводятся в Telegram слова главного врача лечебного учреждения Дениса Проценко.

В штабе отметили, что всем пациентам назначено индивидуальное лечение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По информации штаба, с начала работы медицинского комплекса выписано 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, причем 40 человек выписали во вторник, 17 марта.

Ни у одного пациента нет тяжелой формы заболевания. 

«Вчера мы перевели одного пациента, который ранее находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, в изолированную палату для продолжения лечения. Сейчас его состояние мы оцениваем как стабильное и продолжаем все необходимое лечение», – добавил Проценко.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли пациентов, которые ранее сбежали из медицинского комплекса в Коммунарке. 

Напомним, власти Московской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Также запрещены массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек.

На интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации с коронавирусом в Москве.



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