 

Мужчина в суде Первоуральска убил потерпевшую и ранил пристава

18.03.2020, 10:51, Новости дня

Житель Первоуральска в здании городского суда убил женщину, проходившую потерпевшей по его уголовному делу о побоях, и ранил пристава, сообщил руководитель пресс-служба областного главка МВД Валерий Горелых.

«Гражданин, о котором идет речь, сам явился в суд для участия в заседании, где он проходит подозреваемым по статье КоАП «причинение побоев». Там он причинил смертельные ранения потерпевшей по его делу, ранил пристава и скрылся», – передает РИА «Новости» слова Горелых, уточнившего, что пристав доставлен в больницу.

Он отметил, что обвиняемым является местный житель 1983 года рождения, в 2008 году он привлекался к ответственности по факту причинения тяжких телесных повреждений.

Сейчас на розыск мужчины ориентированы все наряды полиции, поиск ведется по всему городу, на авто и железнодорожном вокзалах.



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