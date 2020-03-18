Морская авиация Черноморского флота отработала в Крыму пуски неуправляемых ракет

18.03.2020, 10:47, Новости дня

Истребители и бомбардировщики Черноморского флота начали активную фазу лётных тактических учений на полигонах Крыма. Первым этапом стала отработка вывода техники на запасные аэродромы из-под удара условного противника. На втором этапе пилоты Су-24М и Су-30СМ провели пуски неуправляемых ракет и бомбометание по морским и наземным целям. Экипажи вертолетов и противолодочных самолетов выполняли поиск подводной лодки условного противника.

В тактических учениях приняли участие самолеты Бе-12, Ан-26, Су-24МР, Су-24М, Су-30СМ, вертолеты Ка-27 и Ми-8. В обще сложности – около 20 единиц техники, передает служба информации "Вести – Севастополь" со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

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ГТРК "Севастополь"