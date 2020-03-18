 

Обновился 7-местный кроссовер Chevrolet, который продают в России

18.03.2020, 10:47, Новости дня

Один из очень немногих Chevrolet американского происхождения, представленных на российском рынке, пережил плановый рестайлинг: большой кроссовер Traverse обзавелся подретушированной внешностью, доработанным салоном и новой базовой комплектацией.

Отличить обновленный Chevrolet Traverse от дорестайлингового варианта будет несложно: по сути, кроссоверу переработали всю переднюю часть. Здесь появились, к примеру, иная решетка радиатора (она стала еще крупнее), новая узкая оптика в стиле Chevrolet Suburban и Equinox на основе светодиодов, бампер иных очертаний и тому подобное.

На корме красуются фонари с освеженным рисунком. Наконец, анонсированы 4 новых варианта дизайна колесных дисков.

В интерьере появились виртуальная панель приборов на базе 8-дюймового дисплея и более продвинутая мультимедийная система: она научилась поддерживать беспроводное соединение со смартфонами за счет функций Apple CarPlay и AndroidAuto.

В список доступного для Traverse оборудования вошли панорамная крыша с люком, беспроводная зарядка для гаджетов, USB-порты для всех рядов сидений и многое другое. Средний диван в Traverse можно заменить на два раздельных кресла.

Пополнением для базовой комплектации стали не только полностью светодиодная оптика, но и новые водительские ассистенты. Не придется доплачивать, к примеру, за систему превентивного торможения с распознаванием пешеходов, систему удержания в полосе и “умную” LED-оптику. Между тем, адаптивный круиз-контроль устанавливается на Traverse только в старших версиях.

С каким именно силовым агрегатом выйдет на рынок обновленный Chevrolet Traverse, пока не сообщается. Вероятнее всего, кроссовер сохранит свой атмосферный V6 объемом 3,6 л в паре с девятиступенчатым автоматом: этим оборудованием Traverse комплектуется и в нашей стране. За дорестайлинговый 318-сильный кроссовер с полным приводом дилеры попросят минимум 3 140 000 рублей.

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АвтоВести



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