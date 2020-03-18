 

Муж зарезал жену и поранил пристава перед судом по делу о побоях

18.03.2020, 10:47, Новости дня

В Первоуральске 37-летний мужчина зарезал свою гражданскую жену перед судебными слушаниями о побоях. Убийца напал не только на свою жертву, но и на пристава, пытавшегося ее защитить.

Издание РИА "Новый день", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что убийство произошло перед слушаниями по административному делу о систематических побоях в семье. Гражданские супруги шли по отдельности, однако в пути они встретились. Мужчина бросился на свою гражданскую жену, однако той удалось добежать до здания суда, где ее попытался защитить пристав.

Женщина в результате нападения скончалась, у ее защитника изрезаны руки, убийца скрылся и теперь объявлен в розыск. Очевидцы сообщают, что на выезде из города образовались дорожные заторы, поскольку полицейские досматривают каждый автомобиль. 



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