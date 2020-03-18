В Италии нашли неожиданный препарат от коронавируса

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18.03.2020, 10:40, Разное

Итальянские врачи сделали сенсационное открытие. Медики выяснили, что препарат от ревматоидного артрита может помочь в борьбе с новым типом коронавируса.

В одной из больниц Неаполя врачи назначили четырем пациентам это лекарство. Через некоторое время трое стали чувствовать себя лучше. Состояние четвертого участника эксперимента должен оценить реаниматолог, пишет газета La Republica.

Идею использовать препарат от артрита для борьбы с коронавирусом итальянцы позаимствовали у китайских коллег. В Поднебесной лекарство испытали на 21 пациенте, 20 больным стало лучше уже в течение двух дней, сообщает “Царьград”.



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