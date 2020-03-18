 

Гарик Сукачев изменил текст песни «Моя бабушка курит трубку» в связи с коронавирусом

18.03.2020, 10:30, Разное

Популярный исполнитель Гарик Сукачев из-за пандемии коронавируса решил внести изменения в текст своей композиции «Моя бабушка курит трубку». Подобным образом он призывает поклонников и всех жителей РФ не пренебрегать личной гигиеной, а также чаще мыть руки.
Как известно, в последние месяцы рок-музыкант стал активнее вести соцсети. Накануне лидер коллектива «Закат Солнца вручную» поделился новым видео, на котором сказал: «Моя бабушка моет руки, руки моет бабушка моя!». По мнению Сукачева, сейчас очень важно помогать людям преклонного возраста, так как те наиболее подвержены заражению коронавирусом.

За считанные часы пост набрал почти 15 000 просмотров и сотни комментариев. Интернет-пользователи согласились с посылом исполнителя, заявив, что новая вариация его песни не хуже классической. Стоит напомнить, что ровно неделю назад в ВОЗ официально признали пандемию коронавируса. На сегодняшний день зафиксировано свыше 180 000 случаев недуга, из них 7,5 тысяч – смертельных.



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