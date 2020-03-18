Проектный офис по реализации нацпроектов решили создать в Иркутской области

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18.03.2020, 10:30, Новости дня

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил до 1 мая создать проектный офис, первой задачей которого станет возвращение федеральных средств, которые не были использованы в 2019 году.

Глава региона, озвучивая 18 марта послание о положении дел в регионе, отметил, что по неисполненным национальным проектам Иркутская область вернула в бюджет 3,2 млрд рублей.  

«26,5 млрд рублей пойдут на реализацию региональных проектов в 2020 году. За первые два месяца мы израсходовали 1,5 млрд. Поручаю правительству активизировать эту работу, чтобы не повторить ситуацию прошлого года и не вернуть в федеральный бюджет ни копейки денег, выделенных на нацпроекты», – передает агентство «Альтаир» слова Кобзева.

Он добавил, что региону необходимо вернуться в федеральную повестку.

«Нужно работать по принципу «регион для федерации, федерация – для региона». Вице-премьеры Абрамченко и Хуснуллин, побывавшие в области, своими глазами видели все проблемы области, и решение о выделении дополнительных средств уже принято президентом. Но областное правительство должно приложить усилия, чтобы все эти средства были освоены», – отметил врио губернатора.



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