 

Крым отмечает годовщину воссоединения с Россией

18.03.2020, 10:30, Разное

В РФ 18 марта отмечают День воссоединения с Крымом. В республике по этому поводу сегодня официальный выходной.
Несмотря на усиление санитарных и эпидемиологических мер в связи с распространением коронавируса в Симферополе возложат цветы к монументу Народному ополчению всех времен. В это же время праздничное выступление и торжественное собрание по случаю годовщины власти полуострова отменили. Представители байк-клуба «Ночные волки» решили не отказываться от собственных планов и совершат пробег на мотоциклах из Симферополя в Севастополь. Во время акции две колонны объединятся и доедут до горы Гасфорта.

Акция байкеров закончится на этом горном массиве развлекательной программой и музыкальным выступлением. На сцену выйдут коллектив «Декабрь», Глеб Корнилов, саксофонист Богдан Карасев и Юлия Чичерина, а также танцоры из «Калинки». В столице Крыма состоится молодежный патриотический квест, который посвящен возвращению полуострова в состав России, сценарий мероприятия пока неизвестен.

После развала СССР Крым остался в составе Украины, но весной 2014 года воссоединился с РФ после проведения референдума. Киев не признает его итоги, по-прежнему считая полуостров своей территорией.



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