Предупреждающий о видеофиксации знак появится на дорогах

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18.03.2020, 10:16, Новости дня

Новый знак, предупреждающий водителей о камерах фотовидеофиксации, установят на российских дорогах, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Учитывая конструктивные и технические особенности комплексов фотовидеофиксации, способных одновременно фиксировать несколько административных правонарушений в области дорожного движения проектом постановления предлагается взамен знака дополнительной информации (таблички) 8.23 «Фотовидеофиксация», используемой для уточнения действия знака, с которым она применяется, внести новый информационный знак 6.22 «Фотовидеофиксация» для обозначения мест, на которых используются работающие в автоматическом режиме стационарные или передвижные специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения», – передает ТАСС текст пояснительной запискы к проекту.

МВД в пояснительной записке также отмечает, что новый знак позволит сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков и положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения. Также проектом постановления все дорожные знаки, светофоры, разметки и номера будут приведены в соответствие с ГОСТом, введенным с 1 апреля.

Напомним, с 1 мая 2019 года в РФ вступил в силу новый национальный ГОСТ, который предусматривает появление новых дорожных знаков «Выделенная трамвайная полоса», «Диагональный пешеходный переход», а также совмещенные знаки, например, «Платная парковка» и «Парковка для инвалидов».



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