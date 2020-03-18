Рынок акций РФ снизился на ухудшении внешней конъюнктуры

18.03.2020, 10:16, Новости дня

Рынок акций РФ в среду падает в рамках общей тенденции обвала мировых фондовых и товарных рынков, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.26 мск дешевеет на 1,18%, до уровня 2198,48 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,57%, до 901,27 пункта, передает РИА «Новости».

Ранее, сразу на открытии, РТС обновил минимум с июня 2016 года, опустившись до 894,25 пункта.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы падают на 3,7-4,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) теряют в пределах 6,3%, японский Nikkei 225 снижается на 1,7%, шанхайский Shanghai SE Composite Index – на 1,6%.

Стоимость нефти утром теряет 1,1%, достигая 28,4 доллара за баррель по марке Brent.