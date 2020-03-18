 

Рынок акций РФ снизился на ухудшении внешней конъюнктуры

18.03.2020, 10:16, Новости дня

Рынок акций РФ в среду падает в рамках общей тенденции обвала мировых фондовых и товарных рынков, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.26 мск дешевеет на 1,18%, до уровня 2198,48 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,57%, до 901,27 пункта, передает РИА «Новости».

Ранее, сразу на открытии, РТС обновил минимум с июня 2016 года, опустившись до 894,25 пункта.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы падают на 3,7-4,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) теряют в пределах 6,3%, японский Nikkei 225 снижается на 1,7%, шанхайский Shanghai SE Composite Index – на 1,6%.

Стоимость нефти утром теряет 1,1%, достигая 28,4 доллара за баррель по марке Brent.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Богомолов показал семейное фото с Собчак и своей дочерью от первого брака

19.02 / Биатлон. Александр Логинов первым из россиян начнет “индивидуалку”

02.02 / Кубок шести наций: Ирландия обыгрывает Шотландию, Уэльс громит Италию

18.03 / Байден побеждает на праймериз во Флориде, Иллинойсе и Аризоне

15.02 / Арестован отец, бросивший детей в аэропорту Шереметьево

10.02 / ES – в американском Колорадо запустили самый большой фейерверк в мире

27.02 / Российский боец UFC Евлоев попал в аварию в Таиланде

18.02 / “Зеленый рыцарь”. Вышел тизер фильма с Петелем и Викандер. Видео

12.02 / Флагман Huawei P40 Pro показали на новых рендерах

16.02 / Умерла актриса из сериала «Секс в большом городе» Линн Коэн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска