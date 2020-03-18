Стартовала посвященная 75-летию Победы международная акция «Сад памяти»

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18.03.2020, 10:16, Новости дня

Международная акция «Сад памяти», посвященная 75-летию Победы, начнется в среду с посадки более 5 тыс. саженцев в городах Крыма, Северного Кавказа и Краснодарского края.

Участники акции, организованной общественным движением «Волонтеры Победы», минутой молчания почтят память погибших в Великой Отечественной войне, сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

«18 марта «Сад памяти» пройдет в Севастополе, Керчи, Феодосии, Новороссийске, Анапе, Грозном. В Керчи пройдет концерт, где прозвучат песни военных лет. В Новороссийске возложат цветы и проведут минуту молчания. «Волонтеры Победы» в Севастополе расскажут участникам памятной высадки, как восстановить семейное древо, и напишут письма ветеранам, освобождавшим Севастополь. Мы планируем, что за все время проведения акции в ней примут участие более 2,5 млн человек. В ее проведении помогут более 25 тыс. «Волонтеров Победы», – рассказали в пресс-службе.

Акция «Сад памяти» станет одним из ключевых мероприятий Года Памяти и Славы, проводимых по всей России. Планируется, что с 18 марта по 22 июня в 85 субъектах Российской Федерации будет высажено 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.

Высадки деревьев в рамках акции проведут и в пределах муниципалитетов, и в лесхозах. Все точки высадки можно найти на карте на сайте акции – садпамяти2020.рф. Принять участие в ней могут все желающие: нужно оставить заявку на сайте и выбрать ближайшую точку посадки, необходимое оборудование волонтеры будут выдавать на местах.



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