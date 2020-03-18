 

На рынке появился смартфон OPPO Reno3 4G за 400 долларов

18.03.2020, 10:09, Разное

На рынок вышел мощный смартфон OPPO Reno3 4G, который уже можно предварительно заказать примерно за 400 долларов. Аппарат оснащен ОС ColorOS 7.0, основой которой является Android 10.
Аппаратной основой смартфона является чипсет MediaTek Helio P90, тактовая частота – 2,2 Гц, также появится и ускоритель IMG PowerVR GM 9446. Количество оперативной и постоянной памяти составляет 8 и 128 Гб соответственно, однако последний параметр удалось расширить благодаря карте microSD.

Среди других технических характеристик стоит выделить 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400 х 1080 пикселей. Разрешение селфи-камеры – 44 Мп, а вот у тыльной камеры будет четырёхкомпонентная конфигурация на 48+13+8+2 Мп.

Смартфон оснащен стандартными модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмником GPS/ГЛОНАСС/Beidou и портом USB Type-C. Емкость аккумулятора составляет чуть более 4 000 мАч. Модема с поддержкой сетей 5G не предусмотрено.



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