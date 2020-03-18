 

“В больницы забирают только тех, кто борется за жизнь”: Ольга Куриленко раскрыла подробности лечения от коронавируса

18.03.2020, 10:09, Разное

Актриса Ольга Куриленко раскрыла подробности лечения от коронавируса. Актриса описала ситуацию на своей странице в Instagram-аккаунте.
Известная по роли девушки Бонда Ольга Куриленко поблагодарила своих поклонников за существенную поддержку в социальных сетях и теплые слова, а также ответила на волнующие фолловеров вопросы. Оказалось, что артистка лечится дома, поскольку больницы Лондона переполнены. Госпитализации подлежат только те люди, которые борются с недугом, а ей медики рекомендовали звонить в скорую снова только в том случае, если состояние ухудшится.

Анализ на коронавирус актриса сдавала в клинике, куда ее привезла “скорая помощь” с температурой выше 39 градусов. Тест проводится путем взятия мазка из горла. Звезда не может уверенно сказать, где заразилась вирусом, поскольку он находится на любых поверхностях. Ольга Куриленко неделю страдала от повышенной до 39 градусов температуры, но недавно ее состояние улучшилось. В комментариях поклонники пожелали своему кумиру скорейшего выздоровления.



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