5,4-дюймовый iPhone может получить дисплеи от китайской фирмы BOE

18.03.2020, 10:09, Разное

Новые 5,4-дюймовые смартфоны iPhone могут получить экраны китайского производителя BOE. Такое заявление сделали сотрудники интернет-издания DigiTimes.

Сотрудники издания сообщают о подписании договора по сотрудничеству между китайской компанией BOE и General Interface Solutions, что свидетельствует о возможной поставке этими фирмами компонентов для нового смартфона американской корпорации Apple iPhone с 5,4-дюймовым экраном.

Согласно имеющейся информации, «яблочная» фирма собирается в нынешнем году презентовать четыре мобильных девайса, которые будут оснащаться OLED-дисплеями. Так, публика увидит одну 5,4-дюймовую, одну 6,1-дюймовую и 6,7-дюймовую модели. Все они, как предполагается, получат сеть пятого поколения и, по неподтвержденным данным, обновленный дизайн с лицевой и стеклянной задней поверхностями, а также боковой плоской гранью.

Первый iPhone окажется наиболее компактным и с безрамочным экраном, но меньшего размера по сравнению с гаджетами восьмой серии. Не исключается, что на рынок он выйдет с двумя объективами, а не тремя, как у предыдущих девайсов.