Сестру Амаль Клуни осудили за выпуск фэшн-масок от коронавируса

18.03.2020, 9:54, Разное

Старшая сестра Амаль Клуни, 47-летняя Тала Аламуддин, проживает в Сингапуре и развивает там бренд одежды Totally Tala. В начале марта бренд дизайнера выпустил на рынок новый товар – Le Masque -маски для лица с принтами, стоимость которых составила 33 доллара за штуку. Увидев первые снимки рекламной компании, пользователи принялись осуждать Талу, ведь обвинив ее в заигрывание с эпидемией и жажде наживы. Сегодня сестра Амаль впервые прокомментировала скандал:

Я не могу выпустить туалетную бумагу, но могу сделать маски. Я просто пытался сделать то, что могла. Хотя они и не имеют медицинской сертификации, но это лучше, чем ничего. Почему бы не добавить немного радости в череду страданий?,

– сказала Тала, уточнив, что часть прибыли от продаж идет в сингапурский Красный Крест, а остальная часть – на зарплаты производителям.

Я от этого ничего не имею. Я просто хочу помочь,

– внесла ясность дизайнер.

Тала Аламуддин

В конце 2019 года 47-летнюю сестру Амаль Клуни осудили за вождение в нетрезвом виде. Суд Сингапура, который известен строгим законодательством, приговорил ее к трехнедельному заключению под стражу и штрафу в размере 6400 долларов. Инцидент произошел около 2:30 утра по местному времени, когда Тала управляла автомобилем своего мужа-бизнесмена BMW X5, а с ней на пассажирском сидении ехала подруга. По дороге в район Улу Пандан на западе города ее остановил патрульный и попросил предъявить документы. По его словам, “миссис Ле Таллек не могла найти ручной тормоз, а из салона сильно пахло алкоголем, и когда она потянулась за сумкой на заднем сидении, то задела педаль газа”. После она прошла тест, который показал превышение содержания алкоголя в крови. К тому же оказалось, что Тала управляла автомобилем без специальной сингапурской лицензии и страховки. На заседании адвокат женщины пытался убедить судей, что его клиентка искренне раскаивается. Однако это не помогло. Известно, что помимо ареста и штрафа сестру международного адвоката также лишат водительских прав на 4 года. Кстати, это был не первый подобный случай: в 2013-м сестру Амаль уже судили за нарушение правил дорожного движения.