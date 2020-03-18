Новый кроссовер Nissan Juke запатентовали в России

18.03.2020, 9:53, Новости дня

В Сети опубликовали патентные изображения обновленного кроссовера Nissan Juke.

В свою очередь, пока данный автомобиль не получил ОТТС, что свидетельствует о невозможности старта его продаж на российском рынке. Напомним, автомобиль впервые представили публике осенью прошлого года. Nissan Juke построен на архитектуре CMF-B. Данная модель может похвастаться увеличенным пространством салона, а также просторным багажником.

Под капотом кроссовера Nissan Juke для европейского рынка предусмотрели единственный агрегат на 117 л.с. мощности. Новая модель поставляется с роботизированной или механической трансмиссией. Минимальная стоимость новинки паркетника составляет от 19 тысяч евро. Пока эксперты не берутся прогнозировать сроки выхода автомобиля на российский рынок.