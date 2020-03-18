Состоялся выход новой модели Hyundai Elantra

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18.03.2020, 9:53, Новости дня

Южнокорейский гигант Hyundai накануне осуществил официальный показ обновленного седана Hyundai Elantra.

Данный автомобиль получил достаточно свежий вид, который достигнут при помощи удлинения кузова, а также короткого свеса в передней части машины. Представители марки позиционируют новинку в качестве четырехдверного купе. Уже начиная с базовой комплектации новый автомобиль имеет мультимедийный центр, поддерживающий системы Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, новая модель обладает автоматическим торможением, адаптивным круиз-контролем, а также системой мониторинга слепых зон. В свою очередь, под капотом автомобиля установили 2-литровый бензиновый двигатель, который выдает 147 л.с. мощности. Также планируется к выходу гибридная модификация седана Hyundai Elantra.



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