Состоялся выход новой модели Hyundai Elantra
18.03.2020, 9:53, Новости дня
Южнокорейский гигант Hyundai накануне осуществил официальный показ обновленного седана Hyundai Elantra.
Данный автомобиль получил достаточно свежий вид, который достигнут при помощи удлинения кузова, а также короткого свеса в передней части машины. Представители марки позиционируют новинку в качестве четырехдверного купе. Уже начиная с базовой комплектации новый автомобиль имеет мультимедийный центр, поддерживающий системы Apple CarPlay и Android Auto.
Кроме того, новая модель обладает автоматическим торможением, адаптивным круиз-контролем, а также системой мониторинга слепых зон. В свою очередь, под капотом автомобиля установили 2-литровый бензиновый двигатель, который выдает 147 л.с. мощности. Также планируется к выходу гибридная модификация седана Hyundai Elantra.
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