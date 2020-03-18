 

Доллар опустился ниже 77 рублей после краткосрочного взлета

18.03.2020, 9:53, Новости дня

Рубль утром в среду ощутимо падает на фоне нарастающего внешнего давления. Доллар краткосрочно на панических настроениях превышал 79 рублей, однако затем откатился ниже 77 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.08 мск рос на 1,5 рубля, до 76,94 рубля, курс евро – на 1,8 рубля, до 84,70 рубля, передает РИА «Новости».

В первые минуты торгов доллар краткосрочно подскочил до 79,22 рубля – к максимуму с февраля 2016 года.

Цена нефти утром теряет 1,4%, до 28,32 доллара за баррель по марке Brent.



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