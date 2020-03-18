США назвали условие расследования дела членов Латышского легиона СС

18.03.2020, 9:48, Новости дня

Власти США серьезно относятся к теме расследования преступлений нацистов и готовы рассмотреть информацию о Латышском легионе СС, если российские власти обратятся с этим по соответствующим каналам, сообщил официальный представитель минюста США Питер Карр.

Доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС, 32 из которых сейчас проживают в США, был представлен в понедельник. Он подготовлен российским фондом «Историческая память» и фондом поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки.

«Если российские власти подозревают причастность к преступлениям нацистов любого из жителя США, министерство юстиции уже продемонстрировало, что воспринимает такие подозрения очень серьезно и будет их расследовать должным образом. Российские власти должны воспользоваться официальными межправительственными каналами», – передает РИА «Новости» слова Карра.

Он отметил, что министерство юстиции США, российские власти и ранее советские власти уже 40 лет активно сотрудничают по делам нацистов.

Расследование показало, что эти люди могут проживать в целом ряде штатов, куда агентство тоже обратилось за комментариями. В офисах генпрокуроров штатов Вашингтон и Южная Каролина сообщили, что темы такого уровня находятся в федеральной юрисдикции.

«Штат Южная Калифорния не имеет преимущественного права расследовать такие вопросы, но если нас запросит ФБР, мы, конечно, выполним это», – сообщил директор по связям с общественностью офиса генпрокурора Южной Каролины Роберт Келлер.

В понедельник в Москве впервые назвали имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы и находятся в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия.

Установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав этого легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности.

В понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет изучит данные о ветеранах Латышского легиона СС и проверят их на причастность к преступлениям в отношении мирных советских граждан.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об отношении властей Латвии к сторонникам легионеров СС.