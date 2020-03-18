Аксенов поздравил крымчан с днем воссоединения с Россией

18.03.2020, 9:48, Новости дня

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал воссоединения полуострова с Россией в 2014 году образцом нравственный и справедливой политики.

На своей странице во «ВКонтакте» Аксенов поздравил крымчан и севастопольцев с днем воссоединения полуострова с Россией.

По его словам, «судьбоносное решение президента Владимира Путина о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ основано на общенациональном консенсусе, на воле народа, который является единственным источником любой власти».

«Это образец нравственной и справедливой политики. Только такая политика может быть по-настоящему успешной», – отметил глава Крыма.

Ранее вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что жители Крыма воспринимают воссоединение с Россией как свершившуюся сказку и подарок судьбы.

Крым стал российским регионом шесть лет назад после референдума 18 марта, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.