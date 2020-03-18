Коронавирус обнаружили во всех странах Европы и во всех штатах США. Между Россией и Финляндией перестанут ходить поезда

18.03.2020, 9:45, Новости дня

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Западной Вирджинии. Таким образом, новую коронавирусную инфекцию обнаружили во всех 50 штатах США, а также в округе Колумбия, пишет The Washington Post.

По данным американского университета Джона Хопкинса, в США зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом, 108 человек погибли, еще 17 вылечились.

Впервые коронавирус COVID-19 выявлен в Черногории, сообщил глава правительства страны Душко Маркович. До сегодняшнего дня Черногория оставалась последней европейской страной, где не были зафиксированы случаи заражения COVID-19.

По словам премьера страны, речь идет о двух пациентках 1948 и 1973 годов рождения, их состояние оценивается как стабильное.

В понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение, чтобы не допустить проникновения коронавируса в страну. Из-за этого больше тысячи пассажиров “Победы” не могут вернуться в Россию.

Страны ЕС тем временем единогласно поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. Она подчеркнула, что Германия начнет реализовывать этот запрет немедленно.

С сегодняшнего дня из-за коронавируса приостановят прямое железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией, сообщает РЖД. “Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов”, – говорится на сайте РЖД.

Накануне коронавирус в России подтвердился еще у 21 человека. Общее число заболевших достигло 114 человек.

За последние сутки в Украине зафиксировали новую смерть от коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав страны. Это 33-летняя жительница Черновицкой области.

Всего в стране выявили 14 случаев заболевание коронавирусом: заболевание подтвердили у десяти человек в Черновицкой области, у двух в Киеве, а еще по одному случаю выявили в Житомирской и Киевской областях.

В мире насчитывается 187 717 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7 822, поправились более 79 тысяч человек, сообщает газета South China Morning Post.

За истекшие стуки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 13 387, число скончавшихся – на 737.

В материковом Китае зарегистрировали 13 смертей от коронавируса и 21 случай заражения, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

До 2 503 увеличилось в минувшие сутки число жертв коронавируса в Италии, скончались 345 пациентов. Всего в стране инфицировано 31 506 человек.

В Иране зафиксировано 16 169 случаев заболевания (скончались 988), Испании – 11 178 (491), Южной Корее – 8 320 (81), Франции – 7 730 (175), Германии – 6 012 (14), США – 4 379 (103), Великобритании – 1 950 (55), Швейцарии – 1 680 (14), на территории Японии (с учетом круизного лайнера Diamond Princess) – 1 533 (31), Нидерландах – 1 413 (24), Норвегии – 1 169 (три), Австрии – 1 132 (три), Бельгии – 1 085 (пять), Швеции – 1 059 (три).

Менее 1 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы в 145 странах и районах мира.