В Кыргызстане – первые 3 случая коронавируса. Правительство планирует ввести режим ЧС

18.03.2020, 9:45, Новости дня

В Кыргызстане зафиксировали три первых случая инфицирования коронавирусом. Все заболевшие – жители Сузакского района Джалал-Абадской области. Они недавно вернулись из поездки в Саудовскую Аравию. Об это сообщили на заседании Республиканского штаба по предупреждению и недопущению распространения коронавирусной инфекции, передает Радио Азаттык.

По словам министра здравоохранения страны Космосбека Чолпонбаева, инфицированные прибыли из Саудовской Аравии еще 12 марта, коронавирус у них был подтвержден в ночь на 18 марта.

“Они находились дома под надзором медиков. 16 марта у одного из них, жителя Сузакского района, повысилась температура. Анализы подтвердили заражение у него и еще двоих человек”, – сообщил министр. По его словам, в настоящее время заболевшие находятся в обсервации.

Тем временем власти страны выявляют граждан, с кем контактировали инфицированные, сообщил глава Минздрава. По словам Чолпонбаева, в карантин помещены 90 человек. Некоторые из контактировавших прибыли вместе с зараженными из Саудовской Аравии, куда они летали на малый хадж. Возраст заразившихся – 70, 62 и 43 года. Идут поиски оставшихся 45 пассажиров.​

В Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана в связи с выявлением случаев коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в администрации района. Временно усилена охрана общественного порядка и гособъектов, приостановлена деятельность объектов с массовым скоплением людей и ограничен въезд и выезд в районе всем видам транспорта, за исключением членов районного штаба.

Республиканский штаб по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции рассматривает вопрос о введении в Кыргызстане режима чрезвычайного положения, сообщает Радио Азаттык со ссылкой на источники в правительстве.

Кыргызстан стал третьей страной в Центральной Азии, где обнаружили коронавирус. В Казахстане на утро 18 марта подтверждено 35 случаев заражения, в Узбекистане – 11.​