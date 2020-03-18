Байден побеждает Сандерса на праймериз еще в трех штатах

18.03.2020, 9:42, Новости дня

Бывший вице-президент США Джо Байден выигрывает первичные выборы у своего главного соперника Берни Сандерса в штатах Флорида, Иллинойс и Аризона. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Во Флориде по итогам обработки 98,8% голосов он собрал 61,9% голосов делегатов, Сандерс – 22,8%.

В Иллинойсе после обработки 98,6% Байден получает 59,1% против 36,1% голосов сторонников Сандерса.

В Аризоне на данный момент обработали только 72,8% голосов. Поддержка Байдена составляет 43,4%, у Сандерса 31% голосов.

В первый “супервторник” 3 марта Байден одержал победу в 10 штатах, во второй “супервторник” он победил в штатах Миссури, Миссисипи, Мичиган и Айдахо, а потом – в Вашингтоне. Берни Сандерс одержал победу в пяти штатах.

Во время партийных праймериз происходит официальное выдвижение кандидатов в президенты США.

Для выдвижения от партии кандидат должен заручиться поддержкой минимум 1991 делегата съезда из 3979, которые обязаны голосовать в соответствии с итогами праймериз.

Президентские выборы 2020 года запланированы на 3 ноября.