 

За границей от коронавирусной инфекции лечат 12 украинцев

18.03.2020, 9:42, Новости дня

За границей новым коронавирусом заразились уже 12 украинцев. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины на странице в Facebook.

В Германии лечение от COVID-19 сейчас проходят пять украинцев, в Италии и Польше – по два, в Молдове, Объединенных Арабских Эмиратах и Доминиканской Республике – по одному.

Одна гражданка Украины умерла от коронавируса в Италии 13 марта, а пятерым украинцам в Японии и Италии удалось вылечиться, напомнили в МИД. 

Из-за границы в связи со вспышкой коронавируса уже вернулись более 11 тыс. украинцев.

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Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Teisipäev, 17. märts 2020

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на вечер 17 марта в мире коронавирусной инфекцией уже заразились 184 976 человек в 159 странах. Число летальных случаев достигло 7529.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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