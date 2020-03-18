 

В Хакасии пациент психоневрологического интерната погиб во время десятого побега

18.03.2020, 9:31, Новости дня

В Хакасии во время побега из психоневрологического интерната погиб пациент, а его напарник оказался в больнице со сломанной ногой. Для первого это была уже десятая попытка покинуть социально-медицинское учреждение.

Трагедия произошла 17 марта в Туимском психоневрологическом интернате. Двое мужчин, по данным Минтруда республики, сломали решетку на окне третьего этажа и начали спуск, но не удержались — рухнули на землю.

К моменту прибытия бригады скорой помощи организатор побега, для которого нынешний фатальный "поход" был юбилейным, скончался. Второго беглеца доставили в больницу, где у него диагностировали перелом ноги.



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