 

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Гагариной

18.03.2020, 9:10, Новости дня

Президент Владимир Путин выразил соболезнования дочерям Валентины Гагариной в связи с кончиной их матери, отметив, как много она сделала для сбережения памяти о Юрии Гагарине, следует из текста телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что Валентина Гагарина была душевно щедрым, интеллигентным и добрым человеком, пользовалась большим уважением близких, друзей и коллег по работе.

«Сегодня нельзя не сказать о том, как много она сделала для сбережения памяти о первом космонавте Земли – Юрии Алексеевиче Гагарине», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

Напомним, во вторник в ЦПК сообщили, что Вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина умерла на 85-м году жизни.



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