Экс-сенатор Пенсильвании счел преследование «Конкорда» «вопиющим просчетом»

18.03.2020, 9:30, Новости дня

Уголовное преследование российской компании «Конкорд менеджмент» за якобы вмешательство в выборы было ошибкой минюста США, считает партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.

Маркс заявил, что «министерство юстиции США попросило снять уголовные обвинения, предполагавшие вмешательство в американские выборы в 2016 году и выдвинутые в 2018 году бывшим спецпрокурором Робертом Мюллером против «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кетеринг», тем самым подтвердив, что «выдвижение обвинение против российской корпорации было вопиющим просчетом», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в США в преступлении можно обвинить не только физические лица, но и юридические.

«По определению корпорации участвуют (в процессе) только через представителей, в данном случае – через американского адвоката. В результате компании «Конкорд» воспользовались своими правами в рамках системы уголовного права, потребовав документы и информацию, связанную с обвинением. Если бы власти США полностью подчинились, это бы раскрыло способы расследования, которые обладают высокой степенью секретности», – сказал экс-сенатор.

Теперь, по его мнению, всем стало известно, что данное уголовное преследование – это «политическое шоу Мюллера, а не серьезные усилия по реализации уголовного законодательства».

Ранее стало известно, что в США суд столичного округа Колумбия удовлетворил ходатайство прокуратуры о прекращении процесса против российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг».

Американист Борис Межуев объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД причины прекращения дела против российского «Конкорда» в США.