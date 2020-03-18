Ученые из Китая нашли у коронавируса SARS-CoV-2 слабое место

18.03.2020, 9:30, Разное

Китайские исследователи сообщили, что им удалось обнаружить слабое место у коронавируса SARS-CoV-2. Заключается оно в способе проникновения инфекции в клетки человека, где вирус связывается с рецептором CD147.

Исследование показало, что ингибировать проникновение вируса можно, используя препарат, изготовленный на основе антител к CD147 (меплазумаб). Эти рецепторы находятся на поверхности клеток организма и перед тем, как проникнуть в них коронавирус SARS-CoV-2 связывается с ними, используя для этого собственный белок SP. Это продемонстрировал иммуноэлектронный микроскоп.

Ранее в ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) предлагали принимать парацетамол в целях борьбы с симптомами COVID-19. Однако ибупрофен и прочие препараты с парацетамолом для лечения инфекции использовать не рекомендуют из-за их опасности, отметил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.