У губернатора Псковской области заподозрили коронавирус

18.03.2020, 9:20, Разное

Губернатор Псковской области

Михаил Ведерников сообщил об уходе на карантин. Политик обнаружил у себя признаки острой респираторной инфекции и сдал тест на коронавирус.

“Рисковать здоровьем своих коллег и жителей области не имею права”, – написал Ведерников на своей странице в “Инстаграме”. Губернатор добавил, что администрация будет работать в обычном режиме.

Политик также отметил, что в Псковской области пока не было зафиксировано ни одного случая заражения китайским коронавирусом. Однако для профилактики все учебные заведения ушли на каникулы преждевременно, сообщает РИА ФАН.

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Публикация от Михаил Ведерников (@m.v_007) 17 Мар 2020 в 12:35 PDT