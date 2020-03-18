 

Помпео обвинил Россию в гибели «десятков турецких военных» в Сирии

18.03.2020, 9:16, Новости дня

Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с журналистами заявил, что РФ виновна в «убийстве десятков турецких военных» в Сирии.

«Мы уверены, что РФ [несет ответственность за] убийство десятков турецких военных в ходе своих военных операций. Мы поддерживаем Турцию – нашего партнера по НАТО – и рассмотрим принятие дополнительных мер для того, чтобы оказать помощь Турции и положить конец насилию в [провинции] Идлиб и на остальной территории Сирии», – передает ТАСС слова Помпео.

6 марта в Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим прекращения огня. В субботу в Сирии начал работу совместный координационный центр по взаимодействию РФ и Турции.

Об этом договорились 5 марта в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

В субботу РФ и Турция начали первое совместное патрулирование на трассе в Идлибе.



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