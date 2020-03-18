Ученые из России создали сверхчувствительный тест на туберкулез

18.03.2020, 9:09, Разное

Специалисты из РФ разработали сверхчувствительный оперативный тест на выявление туберкулеза, который обнаруживает недуг всего за пять минут. Он заметно опережает по скорости уже имеющиеся методы.

Использовав новый тест российских ученых, можно найти ультранизкий объем белка даже при диагностике самым простым оборудованием. Сотрудники РАН рассказали о ненадобности использовать дорогостоящие сканеры и похожую технику для задействования новинки. Для проведения всего лишь одного анализа необходим один нанограмм антител, что в сотни раз меньше, нежели в обычных методиках иммуноблоттинга. Помимо того, отечественные специалисты уточнили, что используемая в настоящее время диагностика занимает больше времени и не является столь чувствительной.

Медики из Санкт-Петербурга одобрили идею принудительного лечения больных туберкулезом, которые не желают по собственной воле ложиться в лечебницу. В полной мере избавиться от такого заболевания невозможно, потому как оно имеет хронические формы, в то же время изолировать инфицированных от здоровых лиц невероятно сложно из-за пациентов, отказывающихся посещать туберкулезные диспансеры. В связи с подобными обстоятельствами принудительная госпитализация окажет большую помощь в предотвращении развития недуга.